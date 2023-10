Dia das Crianças marcante em Jaguapitã

Noite inesquecível em nossa cidade! Na quarta-feira véspera do dia das crianças, celebramos em grande estilo. Cerca de 2 mil crianças foram mimadas com algodão doce, pintura facial, picolés, cama elástica e brinquedos infláveis, tudo de forma gratuita! Enquanto os pequenos se divertiam, os pais prestigiaram a Feira da Lua, que aconteceu simultaneamente à nossa festa, e ainda desfrutaram de um super teatro.

Essa incrível celebração foi possível graças ao empenho da Prefeitura Municipal, através do sistema de cultura do município, coordenado pela incansável Valquíria, e contou com o apoio generoso do Laboratório Santa Terezinha, Nexo e Paraíso Supermercados, além da colaboração valiosa de voluntários dedicados, como a equipe da AEJ, a equipe da Secretaria de Saúde, a equipe da Assistência Social, equipe da secretaria de educação, equipe de bombeiros da TEC SALVE e os apaixonados pelos carros antigos. Uma noite agradável, uma festa incrível!

O Prefeito Gerson Marcato, o vice Jean Carlos, vereador Carlinhos juntamente com a secretária de Educação Scheila e equipe, entregaram presentes de dia das crianças.