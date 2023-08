Projeto Cidadania e Justiça é realizado em Jaguapitã

A Rede Municipal de Educação, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná e o Fórum da Comarca de Jaguapitã está realizando, nas escolas Newton Guimarães e Paulo Freire, o projeto “Cidadania e Justiça”. O objetivo do projeto é despertar a cidadania, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes de seus deveres e direitos, bom como auxiliar na formação de crianças como agentes multiplicadores de saberes.

O projeto utiliza uma cartilha, com uma linguagem rica e ilustrações lúdicas

O programa também propicia a integração entre o Poder Judiciário e a sociedade.

A iniciativa partiu da Juíza de Direito da Comarca de Jaguapitã, Dra. Danielle Marie de Farias Serigati Varasquim, que propôs a parceria em prol do desenvolvimento das crianças em idade escolar de Jaguapitã.

O programa tem como finalidade crias novos cidadãos que possam cumprir seu dever na sociedade .