Câmaras elegem novas Mesas Diretoras

As Câmaras Municipais da região estão com as Mesas Diretoras renovadas. Em Sertanópolis, a eleição foi realizada no dia 14 de dezembro e houve apenas uma chapa inscrita. Ficou assim: Anderson Reis Rodrigues Presidente para a Gestão 2023/2024, tendo Glauco Rogério Ghisleri, como vice-presidente, Marco Aurélio Biazotto, com 1º Secretário e Sidney Rogério Ribeiro, como 2º Secretário.

Em Primeiro de Maio, a eleição aconteceu no meio do ano e apenas uma chapa concorreu. Foi reeleito Vander Emanoel Coelho (Limão) para Presidente. A vice-presidência ficou com Gilmar Adriano Martins (Xuxu), 1ª Secretária, Marilza Marçal e 2º Secretário, José Aparecido de Oliveira (Nena do Ônibus).

Na cidade de Alvorada do Sul, a nova Mesa Diretora é composta por Rubens Pinheiro (Rubão), presidente. Nivaldo Palaro (Palarinho), vice-presidente, Marcos Moura ficou como 1º Secretário e Tiago da Penha, como 2º Secretário.

Em Leópolis, a nova Mesa Diretora foi formada por chapa única, composta por Edigar Leite, Presidente, Waldecy Pereira (Waldecy da Primavera), vice-presidente, Bruno Pinheiro de Souza (Brunão), 1º Secretário e Ednaldo Aparecido Martins (Naldo), 2º Secretário.

Em Florestópolis, a nova Mesa Diretora foi composta por Valdete José de Souza (Presidente), Valmir Claudio Rodrigues (Billy da Saúde), vice-presidente, Marinho Luz Neto, 1º Secretário e Denys Teixeira Saul, 2º Secretário.

Em Porecatu, a Mesa Diretora ficou assim composta: Presidente – Alex Tenan, vice-presidente, Daniele Moretti dos Santos (Dani Farmacêutica), 1º Secretário, Leandro Sérgio Bezerra (Zóio de Gato), 2º Secretário, Valdemir dos Santos Barros (Kalu).

Em Sertaneja, o novo presidente da Câmara é Thales Gerdulli Tavares. A chapa única, mostrou que os vereadores estão unidos pelo bem de Sertaneja. Na vice-presidência, outro jovem: José Luiz Marcuz, tendo como 1º Secretário, Cornélio Nogueira Neto (Coronelinho) e Samuel do Prado, como 2º Secretário.

Na cidade de Prado Ferreira, a nova Mesa Diretora ficou assim constituída, para o biênio 2023/2024: Presidente, Michele Camiloti dos Reis (Michele da Lanchonete). A vice-presidência será ocupada por Alvaro Gonçalves da Rocha (Gordo). O 1º Secretário é Wagner Villas Boas e o 2º Secretário, Deivid Sirqueira Couto.

As demais cidades não foram possíveis conseguir, mas vamos continuar insistindo.