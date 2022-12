Alvorada do Sul comemorou 70 anos, com show e inauguração do Centro de Eventos

O município de Alvorada do Sul, comemorou, no último dia 14 de dezembro, seus 70 anos de emancipação política. E a data, tão importante, deveria ter eventos marcantes. No dia 13, um show incrível com cerca de 4.000 mil pessoas, abrilhantado pela famosa dupla Cézar e Paulinho, marcou a inauguração do Centro de Eventos da cidade.

No seu aniversário de 70 anos Alvorada do Sul inaugura seu Centro de Eventos em alto astral com o show da dupla Cézar e Paulinho

O complexo, denominado Centro de Desenvolvimento Agropecuário Bruno Gustavo de Lemos Bazoni, foi um projeto elaborado ainda no primeiro mandato do Prefeito Marcos Voltarelli, o popular Pinduca, entre os anos de 2005 a 2008, sendo que a primeira fase foi inaugurada em dezembro de 2012.

Na ocasião, foi entregue à comunidade, todo o espaço que compreende o local, incluindo o Pavilhão, denominado Profa. Maria de Lourdes Silva Gomes. Na ocasião, ficou previsto como complementação do projeto, a construção do espaço de eventos que foi inaugurado no último dia 14 de dezembro, por ocasião do aniversário da cidade.

Em meados de 2019, já no terceiro mandato do Prefeito Marcos Pinduca, foi elaborado o projeto e, em 2020, teve início a obra deste maravilhoso local. Foram investidos cerca de R$ 4,3 milhões, em recursos próprios do município.

Alvorada do Sul vem se projetando nos últimos anos, como uma das principais cidades turísticas do Estado do Paraná. Agora, com este complexo pronto para o uso, o município entrará, definitivamente, no rol das cidades onde poderão ser realizados grandes eventos.

Na noite anterior ao aniversário da cidade, no dia 13, a comunidade de Alvorada do Sul e de toda região, recebeu oficialmente este moderno espaço de eventos, denominado João César Alves, pessoa amada por toda Alvorada do Sul, que possuía um profundo carisma e foi um dos maiores nomes do rodeio nacional, vendo a ser proprietário da lendária tropa Pingo d’Ouro e organizador de inúmeras festas do peão em Alvorada e região.

Durante o evento, as famílias dos homenageados estiveram presentes no palco para, junto com as autoridades municipais, descerrarem oficialmente a placa de inauguração. Para fechar a noite com chave de ouro, aconteceu o primeiro grande show do Centro de Eventos e coube à dupla Cézar e Paulinho, serem os protagonistas do espetáculo inicial. Outros eventos virão e, com certeza, este Centro de Eventos trará grandes conquistas e divulgação na região e no Paraná, para a querida Alvorada do Sul, também conhecida como a Capital dos Lagos.