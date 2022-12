Decoração de Natal em Sertanópolis recebe elogios

A decoração natalina de Sertanópolis foi uma das mais belas dos últimos anos. Além do centro comercial, das praças e logradouros, o Lago Tabocó tem recebido inúmeras pessoas para tirarem fotos e se maravilharem com o espetáculo das iluminações de Natal.

A Administração municipal fez questão de preparar uma iluminação diferenciada, com muitas cores e criatividade. Na Prefeitura, uma manjedoura foi montada e o centro comercial recebeu milhares de lâmpadas coloridas para incentivar o movimento e a vinda das pessoas para fazerem suas compras e passarem horas agradáveis.

A montagem da decoração de Natal foi realizada por uma empresa especializada e serviu como palco para apresentações natalinas das escolas municipais, como a Cantata de Natal.

Além das apresentações das escolas, o Lago Tabocó também foi palco para apresentação do músico saxofonista Derico, que fazia parte do Programa do Jô, na Rede Globo de Televisão. O músico faz parte de um projeto que envolve o Ministério do Turismo, a Secretaria Especial da Cultura, o Instituto José Gonzaga Vieira, a John Deere Brasil e, em Sertanópolis, teve o apoio cultural do Instituto Eulália Zanin.

Ainda no Lago Tabocó aconteceu a apresentação do Projeto Cinema na Praça, um projeto do Governo do Estado do Paraná, em parceria com as prefeituras municipais. Em Sertanópolis foram apresentados dois filmes. O projeto Cinema na Praça leva cultura e diversão a milhares de famílias. Também foram distribuídos refrigerantes e pipocas.

