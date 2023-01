Sicredi conquista rating máximo da agência Moody’s

Classificação de risco elevou nota da instituição financeira de AA+ para AAA

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, teve sua avaliação corporativa elevada pela Moody’s Local. A instituição conquista o rating mais alto da agência, passando de AA+ para AAA, comprovando que o Sicredi tem um dos perfis de crédito mais seguros e menos arriscados avaliados pela agência de classificação de risco.

“Temos muito orgulho de dizer que o Sicredi é um sistema robusto e seguro ao longo dos 120 anos da nossa história, o que é atestado por essa classificação. A elevação do rating da Moody’s é mais uma prova da capacidade que o modelo do cooperativismo de crédito tem de fomentar a atividade econômica onde atua de forma sustentável”, comenta Alexandre Barbosa, Diretor Executivo de Administração do Sicredi.

De acordo com a avaliação, a elevação reflete o sólido crescimento do Sicredi e aumento da diversificação de suas operações nos últimos anos. A instituição apresenta um baixo risco de ativos, devido à inadimplência abaixo do mercado em sua carteira de crédito e rentabilidade sólida. Além disso, o rápido crescimento do Sicredi é apoiado pelo crescimento das captações das letras de crédito do agronegócio (LCA) e pelo grande volume de depósitos dos associados, que dobraram de tamanho em sete anos, alcançando mais de 6 milhões de pessoas.

Por ser um sistema composto por mais de 100 cooperativas, o perfil de crédito do Sicredi foi avaliado por meio das demonstrações financeiras combinadas, devido à integração do Banco Cooperativo Sicredi às cooperativas, políticas padronizadas de crédito, liquidez e capital. As cooperativas são responsáveis pelo relacionamento direto com os associados, originação de crédito, definição de taxas e garantias, mas as demais estruturas do sistema auxiliam na gestão das carteiras de crédito ao adotar políticas únicas a risco padrão.

De acordo com a Moody’s, a expectativa é que o Sicredi preserve as métricas historicamente estáveis e resilientes. “Nossa atuação é baseada em uma responsabilidade muito grande com os recursos de nossos associados. Promovemos o que chamamos de ciclo virtuoso, no qual os recursos captados geram capacidade de financiamento dentro da área de atuação de cada cooperativa”, finaliza Alexandre.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.