DIRETORA DA ASSEMBLEIA VAI INTEGRAR CONSELHO CONSULTIVO DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Jornalista Kátia Chagas foi escolhida para participar do órgão que define as diretrizes de comunicação entre a Câmara e a população.

A diretora de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná, jornalista Kátia Chagas, toma posse no próximo dia 25 de outubro como integrante da sociedade civil organizada no Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, em Brasília. Ela vai integrar o órgão responsável pela interlocução entre o Legislativo federal e a população brasileira. Além dela, o conselho conta com outros três membros da sociedade, servidores e deputados federais. A nomeação, assinada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), e pela presidente do Conselho, deputada Any Ortiz (CDN-RS), foi publicada na edição extra do diário da Câmara de 26 de setembro deste ano.

De acordo com o Legislativo federal, cabe ao Conselho zelar pelo respeito à diversidade de opiniões e à pluralidade partidária na TV Câmara, na Rádio Câmara, nas notícias publicadas no Portal da internet e nas contas da Câmara nas redes sociais. O colegiado também cuida para que esses serviços respeitem os direitos das pessoas, além de oferecer informações precisas sobre os temas em debate no parlamento brasileiro e sobre o efeito das atividades da Câmara na vida dos cidadãos. O mandato é de dois anos, permitida uma reeleição.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD), comunicou aos parlamentares paranaenses sobre a indicação durante a sessão plenária desta terça-feira (10). “O bom momento que a Assembleia vive é fruto do trabalho de todos os deputados e deputadas, mas também da equipe que faz parte da Casa, como diretores, funcionários e servidores. Recebemos do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, uma solicitação para designação de um membro representante da sociedade civil para integrar o Conselho Consultivo de Comunicação Social. De quatro pessoas indicadas, uma única pertence às assembleias de todo o Brasil, a diretora de comunicação Katia Chagas. É um orgulho para todos nós por sua capacidade e competência. Prestamos nossas homenagens a ela, que vai representar muito bem nosso poder em Brasília”, disse.

Kátia Chagas é jornalista e a primeira mulher a comandar a Diretoria de Comunicação do Poder Legislativo paranaense. Está à frente da pasta desde 2015. Ela também integra a diretoria da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral). Katia Chagas ressaltou a importância da Assembleia Legislativa do Paraná ter um membro participando do Conselho federal. “Durante o período, poderemos estabelecer uma frutífera relação de aprendizado, mostrando as ações de comunicação que deram certo na Assembleia e no Paraná. Da mesma forma, vamos trazer boas práticas para melhorar ainda mais a comunicação da Casa com a sociedade paranaense”, explicou.O Conselho Consultivo de Comunicação Social foi criado em maio de 2019 para planejar como a Câmara dos Deputados deve se comunicar com a sociedade. Vinculado à Presidência da Câmara, o Conselho é atualmente presidido pela deputada federal Any Ortiz e composto por deputados federais e servidores.Além de Kátia Chagas, compõe a cota da sociedade civil no Conselho Consultivo de Comunicação da Câmara o secretário de Transparência e Controladoria da Prefeitura de Porto Alegre, Gustavo Ferenci; a assessora de comunicação do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Sergipe, Aline Braga Farias Conceição; e o colunista do site GZH e do jornal Zero Hora e comunicador da Rádio Gaúcha e da RBS TV, Matheus Schuch de Souza.Tanto a cerimônia de posse quanto a primeira reunião ordinária do Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara dos Deputados em 2023 estão marcadas para o dia 25 de outubro. Além da apresentação dos novos conselheiros representantes da sociedade civil, o encontro vai debater a participação da TV Câmara na transição para a TV 3.0 e a expansão da Rede Legislativa de Rádio e TV. Os membros vão discutir ainda propostas legislativas relacionadas à atuação do Conselho, como projeto de lei 619/2020, que estabelece a gratuidade de acesso aos conteúdos digitais produzidos pelos poderes públicos, em todas as esferas de governo.