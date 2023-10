Policiais Militares salvam vida

No último dia 20 de setembro, policiais militares que estavam de plantão, atenderam um caso de vida ou morte. Segundo vizinhos da vítima, o Sr. Cícero Costa, residente na Rua Tocantins, 105, em Sertanópolis, teria se engasgado com um pedaço de carne, ao comemorar seu aniversário de 59 anos.

Vizinhos foram até o destacamento da Polícia Militar, que imediatamente atendeu a ocorrência. O caso acontece por volta da 10 da noite e os policiais Cabo De Jesus e o Soldado Osiel se deslocaram para o atendimento.

Um boletim de ocorrência, de Nº 1061150 foi registrado e consta que vizinhos estavam desesperados por socorro, em virtude do desfalecimento de Cícero, engasgado com carne na boca. Caído no chão, Cícero já estava desfalecido. A equipe notou que as vias aéreas estavam bloqueadas e que o senhor não estava respirando. Seu corpo já estava azulado e o objeto estava trancando suas vias respiratórias.

Como os policiais militares recebem treinamento de primeiros socorros durante seu treinamento, foi executada a “Manobra de Heimlich”. Após várias tentativas, se revezando, notaram que o objeto ainda estava em sua garganta. O soldado Osiel, numa tentativa desesperada de salvar a vítima, introduziu o dedo indicador na garganta e retirou o pedaço de carne. No entanto, não foi possível sentir os batimentos cardíacos do Sr. Cícero. Iniciaram então massagens cardíacas até que a vítima começou a tossir e gemer. Nesse meio tempo, uma equipe do Samu chegou ao local e levou o Sr. Cícero para o Hospital São Lucas, em Sertanópolis.

Cícero passa bem e os médicos disseram que a rápida intervenção dos soldados salvou a vida do idoso. Na outra semana, o Cabo Júnior Cristiano de Jesus e o Soldado Osiel dos Santos foram visitar o Sr. Cícero. Ele agradeceu os policiais que salvaram sua vida. “Nasci de novo, disse. Não fosse os policiais que atenderam rapidamente e fizeram os primeiros socorros, hoje não estaria aqui”, agradeceu.

Fica aqui os nossos sinceros parabéns a equipe de policiais que estavam de plantão, Cabo De Jesus e Soldado Osiel pelo ato heroico e humano. Eventualmente a polícia militar recebe críticas infundadas, mas também é preciso elogiar atos de bravura e heroísmo como esse, praticado recentemente. Aos policiais, nossos sinceros parabéns por salvar uma vida. Em nosso ver, merecem, além dos elogios, uma demonstração de reconhecimento da sociedade sertanopolense e da instituição da Polícia Militar do Paraná.

