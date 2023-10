Reciclagem é tema de curso

Na manhã de 14 de setembro, a Secretaria do Meio Ambiente de Jaguapitã, apresentou aos estudantes do curso de formação de docentes do Colégio Nilson Ribas, uma exposição sobre a evolução do Aterro Sanitário e os métodos implementados para a coleta seletiva de resíduos domésticos.

Posteriormente, a comitiva visitou a Ascamar – Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, onde observaram de perto, o processo de coleta e triagem de materiais recicláveis. Durante toda manhã, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente compartilhou informações e esclareceu dúvidas, mostrando como o município de Jaguapitã se organiza em relação a essas importantes ações de coleta de material reciclável.

Os alunos estiveram acompanhados pela Profa. Vandressa, que desempenha a função de coordenadora do curso e tem incorporado em suas aulas a relevância da prática de separação de materiais. A alguns anos atrás, esse tipo de ação ambiental não havia saído do papel e o lixão a céu aberto era uma vergonha para o município. Todo o conhecimento adquirido na visita será posteriormente compartilhado por eles, em suas futuras aulas. Foi uma manhã verdadeiramente gratificante, repleta de valiosas lições e aprendizado significativo para os alunos, professores e a equipe da Secretaria do Meio Ambiente de Jaguapitã.

