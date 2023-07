Gaema visita Jaguapitã

No dia 13 de julho, Jaguapitã recebeu a visita do Promotor de Justiça, Dr. Renato dos Santos Sant’Anna e o Engenheiro Ambiental e Sanitarista Johvanny Lourenço Mendonça (foto abaixo). Eles fazem parte da equipe do GAEMA – Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, pela Regional de Londrina e atuaram firmemente na Operação Percola II. Essa operação visava monitorar as condições dos Aterros Sanitários, Barracões de Reciclagem e Áreas de Transbordo, dos 55 municípios da Regional de Londrina, atendidas pelo Gaema.

Em Jaguapitã, a equipe visitou o barracão da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ascamar), onde puderam conversar com os cooperados sobre as condições de trabalho e a redução dos materiais, devido a ação de atravessadores e catadores informais, além da necessidade de conscientização da população com relação à qualidade do material reciclável coletado, além da importância da Associação para o município.

A equipe também visitou a área do antigo Aterro, que atualmente abriga o Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos do município.

O Transbordo atual como armazenamento temporário dos resíduos orgânicos e rejeitos, para posterior destinação para uma Aterro Sanitário devidamente licenciado.

Na foto, visita do Promotor do Gaema, Dr. Renato Sant’Anna. Tudo certo em Jaguapitã.