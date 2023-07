8 anos de maquiagem e bijuterias Parte V: Saneamento Básico

Conforme havíamos prometido, aqui está mais uma verdade verdadeira a respeito da administração de inverdades promovida pelo ex-prefeito Aleocídeo Balzanello. Desafiamos provarem que estamos errados. Senão vejamos:

Na exuberante, fantástica, utópica, imaginária, abastada e demagoga revista ricamente ilustrada e impressa em outra cidade (deixando os recursos lá), na página 64, a respeito do saneamento básico, afirma que foram feitas a “drenagem e a limpeza das lagoas de tratamento”. Primeiro é mentira que se tratavam de lagoas de tratamento. Eram apenas o velhos e conhecidos “pinicões”, como a população tratava as lagoas de decantação. A sujeira descia, enquanto o líquido ficava na parte de cima.

E mais: Em nenhum momento é dito ao destino dado ao lodo do esgoto. Sabemos que foram acondicionados em grandes “bags” e colocados ao lado do pinicão. Foi preciso fazer a desinfecção do lodo para somente após serem descartados. As lagoas estavam praticamente lotadas e não estavam mais retendo a sujeira. Durante muito tempo, eram jogados esgotos in natura no Ribeirão das Tabocas. Segundo o atual diretor da Saae, Flávio Fantin, “Sertanópolis ficou tanto tempo sem receber investimentos nessa área, que agora há a necessidade de maior aporte financeiro para resolver o problema”, ponderou. Ou seja: Como não foi investido nada na melhoria da rede de esgoto, agora será necessário mais dinheiro para resolver o problema.

Durante os oito anos do mandato, o mal cheiro na Rua Minas Gerais continuou igual. Durante os oito anos de Sr. Aleocídeo, o meio ambiente sofreu pela falta de recursos na área. Esgoto a céu aberto foram lançados diretamente na Taboca, sem o menor tratamento. Isso a fantástica revista não fala. Apenas mostra aquilo que interessa. Traduzindo: Tiraram o lodo (mas deixaram de lado), varrendo para baixo do tapete.

Informações não oficiais dão conta que alguns funcionários do Saae eram contra a ampliação da rede de esgoto sem a ampliação da capacidade de recebimento de esgotos nas lagoas de decantação, pois o problema só iria aumentar. E foi o que aconteceu: O sistema se esgotou e agora a Prefeita Ana Ruth está tendo que fazer o que o ex-prefeito enrolador não fez.

O desafio continua aberto: Aponte uma obra, uma apenas, que o ex Aleocídeo tenha feito, da fundação ao teto, que iremos publicar. Não vale pintura, maquiagem, enganação, bijuteria. Tem que ser obra mesmo. Uma escola, casas populares, geração de emprego, saúde ou qualquer outra obra verdadeira. Mais uma grande mentira tideana: A instalação de um “elevador” no prédio da Prefeitura. Duvidam? Está na página 77 da revista da fantasia. Isso é tão irreal, absurdo, que nem vamos comentar. Para você ver onde vai o nível da mentira desse parlapatão.

Em nossa próxima edição vamos mostrar e provar quem realmente liberou as escrituras de vários bairros da cidade. O falastrão anda dizendo que ele seria o pai da criança. Mentira. Ele mente. #elenão

Em nenhum momento no mandato do ex-prefeito Aleocídeo Balzanello foi dada a devida atenção para o tratamento de esgoto.

Em setembro de 2019 (edição 1980), o Jornal da Cidade analisou a água despejada no Tabocó e o resultado foi alarmante.