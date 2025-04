Boletim semanal registra 5.404 novos casos de dengue e mais 8 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou nesta terça-feira (08) o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 5.404 casos da doença e oito óbitos. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam 115.590 notificações, 30.635 diagnósticos confirmadas e 27 mortes. No total, 393 municípios já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 334 possuem casos confirmados. Os novos óbitos registrados nesta publicação ocorreram entre fevereiro e março, sendo de uma criança do sexo feminino, três mulheres e quatro homens, com idades entre 9 e 76 anos. Os pacientes residiam nos municípios de Curiúva na 21ª Regional de Saúde de Telêmaco Borba; Porecatu, Alvorada do Sul e Cambé (3) na 17ª RS Londrina; Loanda e Nova Londrina na 14ª RS de Paranavaí. As regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí (7.193); 17ª RS de Londrina (7.105); 15ª RS Maringá (3.569); 12ª RS de Umuarama (2.262) e 19ª RS Jacarezinho (1.852). OUTRAS ARBOVIROSES – A publicação traz ainda dados sobre Chikungunya e Zika, doenças que também têm como vetor o mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 1.381 casos de Chikungunya, com um total de 3.738 notificações da doença no Estado. Quanto ao Zika Vírus, até o momento foram registradas 37 notificações, sem nenhum caso confirmado.