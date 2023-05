Saúde na UTI

O Sistema Municipal de Saúde de Primeiro de Maio está agonizando na UTI. Os postos de saúde dos distritos de Ibiaci e Vila Gandhi sofrem com o descaso. É preciso pegar senha para conseguir uma consulta. Médicos, apenas uma vez por semana. Dentista, nem pensar.

A lei prevê investimentos de 15% sobre o valor da arrecadação do município com o sistema de saúde. Na sede, o hospital municipal, a farmácia e os postos de saúde a muito tempo não veem a cor de medicamentos básicos, como a dipirona em plena epidemia da dengue. Outros medicamentos também sumiram das prateleiras.

Pelas informações, os equipamentos não funcionam e não possuem aparelhos para pronto atendimento, como inalador, medidor de pressão e exames rápidos para diabetes. Os médicos aparecem apenas uma vez por semana e não conseguem atender todo mundo, devido a demanda. Não existem remédios e equipamentos. Falta até funcionário para limpeza.

Na contramão da saúde, o município deve gastar mais de 2 milhões com shows durante o “Rodeio Fest”, durante o aniversário da cidade, no final de abril e começo de maio. Uma empresa de Palhoça (SC) irá levar cerca de 430 mil reais para atender a infraestrutura da festa. O show com o cantor Daniel irá custar 247 mil reais e a dupla Matheus e Kauan vai levar a bagatela de 280 mil reais para duas horas cantando. A dupla Marcos e Belutti foi contratada por cerca de 205 mil reais.

Mas não acabou: A dupla Léo & Raphael cobrou 205 mil reais para se apresentar durante a festa. Ainda tem os locutores, a tropa de animais para o rodeio, fogos de artifícios, segurança e outras despesas mais, num total de cerca de 2,5 milhões de reais. Todos os dados encontram-se publicados no Diário Oficial da Prefeitura de Primeiro de Maio.

Uma das despesas mais absurdas explodiu semana passada. A Prefeitura teria contratado por aproximadamente 42 mil reais, uma empresa de Mairinque (SP) para dar fim nos cachorros que moram na Paranatur. Segundo a dispensa de licitação, seria para “evitar contratempos e o risco de ataque dos cachorros no público que irá comparecer no rodeio”, justificaram. Veja matéria nesta edição.

Conversamos com o pré-candidato a Prefeito, Bruno Santa Rosa. Segundo ele, “queremos deixar claro que não somos contra a festa. Existem bons cantores e duplas a preços acessíveis. Uma ideia seria valorizar os talentos da nossa terra e da região”, ponderou. Com esse valor seria possível atender melhor a saúde, contratando mais médicos, adquirindo equipamentos e medicamentos para os postos de saúde e hospital. Isso é administrar para o povo que mais necessita. Festa é bom? Sim, e o povo merece. Mas creio ser mais importante para a cidade a saúde e habitação. Com esse dinheiro daria para comprar um terreno para construir 30 casas geminadas. Uma de nossas ideias é o lote solidário. Um alqueire no Ibiaci, um alqueire na Vila Gandhi e quatro alqueires em Primeiro de Maio. Daria mais de 500 lotes para resolver o problema”, analisou.