Alvorada do Sul, Cismepar e Cibacap buscam recursos junto a Itaipu Binacional

No último dia 24 de abril, o Prefeito de Alvorada do Sul, Marcos Voltarelli (Pinduca), acompanhado pelo ex-prefeito João Carlos Peres e do Diretor do Cismepar, Diego Augusto Buffalo, estiveram na sede da Itaipu em Foz do Iguaçu, para uma audiência como o Presidente da Binacional e ex-deputado, Enio Verri.

Na pauta, a obtenção de recursos para investimentos em infraestrutura e obras sociais para o município de Alvorada do Sul.

Além disso, o Prefeito Marcos Pinduca, que é presidente do Cibacap (Consórcio Intermunicipal que abrange 11 municípios banhados pela Represa Capivara), solicitou a elaboração de viabilidade para construção de nova ponte ou instalação de balsas ligando Alvorada do Sul e o município de Iepê (SP), que beneficiaria todos municípios da região, obra a ser custeada pela Itaipu.

Como o Rio Paranapanema desagua no Rio Paraná, contribuindo assim para geração de energia elétrica da hidroelétrica de Itaipu, parte dos recursos destinados ao fomento do desenvolvimento social, turístico e de infraestrutura nos municípios que foram alagados pela Represa de Capivara e outras construídas ao longo do Rio Paranapanema.

Segundo Enio Verri, neste ano que Itaipu comemora 50 anos, a empresa “irá fomentar atividades que gerem mais empregos, como o turismo, porém com ênfase na área social, ambiental e de infraestrutura. Queremos fazer com que o paranaense seja recompensado por uma obra gigantesca, que trouxe inúmeros benefícios aos dois países, mas que ainda não é totalmente justa como o Estado que a abriga”, completou.

Marcos Pinduca disse “que não medirá esforços na obtenção de recursos para Alvorada do Sul. Através do consórcio com os outros municípios, é a obrigação máxima do gestor colocar a frente de tudo o interesse social”. Lembrou ainda que obras na área social, ambiental e de infraestrutura sempre serão de “fundamental importância para a população”, finalizou.

O ex-prefeito João Carlos Peres, que apoiou Enio Verri para deputado federal, disse que “acima de tudo deve prevalecer o interesse do povo. Poder participar com o Prefeito Marcos Pinduca na busca de recursos para Alvorada é uma obrigação que deve ser realizada por todas as pessoas públicas”, afirmou.

O diretor do Cismepar, o maior consórcio de saúde do Paraná, Diego Augusto Buffalo, acompanhou a comitiva na tentativa de obter recursos para o consórcio de saúde, que beneficiaria 22 municípios membros