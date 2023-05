Nova praça em Sertanópolis

Já estão prontos os projetos da nova Praça José Carlos Menossi, que deverá ser construída no Residencial Barbieri. A licitação deve ocorrer no próximo mês de maio, com início imediato. Segundo o Departamento de Planejamento Urbano, a obra está orçada em cerca de R$ 750 mil e deverá beneficiar milhares de pessoas do bairro e locais próximos.

O local fica numa área institucional destinada a melhorias urbanas e estava parada. A atual administração resolveu levar mais essa melhoria para a região norte da cidade, com a construção de uma moderna praça, dotada de vários equipamentos urbanos e locais para atividades físicas e entretenimento infantil.

Segundo o Departamento de Engenharia, “havia a necessidade de construir a praça, que homenageia o saudoso Carlinhos do antigo Supermercado Globo, falecido precocemente. Será uma praça moderna, voltada para a família, a prática de esportes e atividades para as crianças. Estamos muito contentes com o resultado e esperamos dar início às obras em breve, assim que a licitação for concluída”, informaram.

Projeto da nova praça de Sertanópolis.