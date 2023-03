Escrituras do Parque Industrial foram liberadas

Um problema que se arrastava durante décadas e causava preocupação nos proprietários dos terrenos no Parque Industrial Amilton Teixeira Martins era a regularização dos imóveis. No início de fevereiro, a Prefeita Ana Ruth Secco recebeu a titular do Cartório de Registro de Imóveis de Sertanópolis, Aline Vasconcelos Barros, juntamente com toda sua equipe, para a entrega da Regularização Fundiária (REURB) do Parque Industrial.

Comemorando o árduo trabalho da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, especialmente da Divisão de Engenharia e da Procuradoria do Município, em parceria com o Cartório de Registro de Imóveis, foram entregues as matrículas individualizadas dos lotes do Parque Industrial.

O trabalho de Regularização Fundiária continua. Já está em processo adiantado a regularização do Jardim Amâncio Secco e, em breve, também os terrenos do Jardim Casagrande I e II serão regularizados. As regularizações de alguns desses loteamentos vinham se arrastando há muitas décadas. Na oportunidade, a Prefeita Ana Ruth Secco cumprimentou a nova titular do Cartório de Imóveis, pela sua aprovação no concurso para a outorga da delegação. Segundo Ana Ruth, “desejo muito sucesso nessa sua nova etapa de vida. A Prefeitura de Sertanópolis está à disposição para o que for necessário, visando a execução da atividade registral”, observou.

A titular do Cartório de Registro de Imóveis, Aline Barros, agradeceu a disposição da prefeitura e o povo sertanopolense pela hospitalidade. Ela parabenizou o município pela iniciativa de impulsionar a REURB, um importante instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana. Segundo ela, “a regularização fundiária é, acima de tudo, um instrumento de proteção jurídica. O procedimento transforma o ocupante em proprietário, com título registrado, para assegurar a propriedade. Isso proporciona a obtenção de financiamento para construir, ampliar, reformar e negociar a propriedade”, completou.