Lousas digitais serão instaladas nas salas de aulas

A Prefeitura de Rancho Alegre, através da Secretaria Municipal de Educação, vai instalar as novas lousas digitais interativas em toda Rede Municipal de Ensino. As lousas funcionam ao toque, com sistema operacional android, como se fosse um tablet gigante, que substitui o projetor e as caixas de som, num único equipamento, com sistema operacional integrado.

Segundo Luciana Casaroto, “esse investimento tem como finalidade enriquecer o trabalho realizado nas escolas pelos professores, atendendo as necessidades educacionais das crianças. Cada vez mais procuramos investir em novas tecnologias para dentro das salas de aulas, contribuindo para motivar os alunos e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Devemos acompanhar os novos tempos e nos manter atualizados”, afirmou.

As lousas digitais são um avanço para o ensino do Município de Rancho Alegre, dispondo de um leque de funcionalidades a serem utilizadas pelos professores, como ferramenta para tornar as aulas mais inovadoras, atrativas e dinâmicas. Luciana Casaroto completa, dizendo que “este é um investimento muito importante e que vem se adequar à realidade digital em que vivemos hoje, onde tudo está mais próximo da tecnologia, instrumentalizando nossos professores com mais um recurso, em prol da educação”, completou

A lousa digital é como uma grande tela de um computador, porém mais inteligente, pois é sensível ao toque. Nela, é possível encontrar recursos de um computador de multimídia, simulação de imagens e navegação na internet. Com a tela, o professor pode preparar apresentações em programas comuns de computador, como Power Point, por exemplo, e complementar com links de sites. Além disso, é possível navegar na internet com os estudantes e criar ou utilizar jogos e atividades interativas. Os professores terão um curso de capacitação para conhecerem melhor a nova tecnologia.