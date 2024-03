No dia 25, foi disputado o

Torneio Regional de

Futsal Feminino, reunindo oito equipes: Sertanópolis A, Sertanópolis B, Futmilhões e Sem Limites, de Londrina, Centenário do Sul, Nantes (SP), Enigma (Jataizinho) e Guaraci. Confira as três primeiras colocadas, nas fotos ao lado. O evento foi promovido pelo Departamento de Desporto e Lazer da Prefeitura Municipal de Sertanópolis.

1º Lugar: Sem Limites, de Londrina. 2º Lugar: Futmilhões, de Londrina. 3ª Lugar: Enigma, de Jataizinho