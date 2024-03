Porecatu vence Campeonato Suíço Veteranos

No último dia 25 de fevereiro, foi disputado, em Sertanópolis, no Estádio Éxaro Menck, a final do Campeonato Regional de Futebol Suíço, na categoria Veteranos acima de 45 anos. Equipes de várias cidades da região participaram do campeonato, num total de 8 times. A final era para ter acontecido no dia 18, porém, devido às chuvas foi adiado para o dia 25 de fevereiro.

As equipes FC Veteranos, de Ibiporã e Veteranos de Porecatu fizeram a final, vencida pelos atletas de Porecatu, pelo placar de 2 x 0. O primeiro gol saiu aos 7 minutos do primeiro tempo, através de Alex, que aproveitou um cruzamento pelo meio e aproveitou a defesa aberta da equipe de Ibiporã. Foram várias bolas na trave e ambas as equipes perderam gols feitos. Mesmo perdendo vários gols, a equipe de Porecatu fez o suficiente para vencer.

Na prorrogação, aos 32 minutos do segundo tempo, o artilheiro Fábio fechou o placar. Foi o último lance do jogo, cuja vitória deu à Porecatu o título de campeão do 1º Campeonato Regional de Futebol Suíço na categoria Veteranos 45+

Além de ficar com o troféu de campeão, Porecatu ainda fez o goleiro menos vazado, Samuel Bento e o artilheiro, Fábio de Souza. Foi barba, cabelo e bigode, numa manhã inspirada da equipe de Porecatu. A Prefeita Ana Ruth Secco compareceu e fez a entrega dos troféus. “Uma de nossas bandeiras é o esporte. Hoje mesmo, estão acontecendo duas competições simultâneas: A final do Suíço Veteranos e o Torneio de Futsal Feminino, no Ginásio de Esportes Teixeirão. Terminando aqui, vamos para lá”, afirmou.

O Diretor de Desportos e Lazer, Eduardo Parreira reafirmou sua gratidão pela Prefeita Ana Ruth. Segundo ele, “todas nossas propostas para o esporte de Sertanópolis são aprovadas de imediato pela Ana (Ruth Secco). É uma grande alegria trabalhar com quem está sempre pronta a apoiar o esporte de nossa cidade”, salientou.

Veteranos de Porecatu faturou o título, artilheiro e goleiro.