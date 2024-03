Praças e bairros de Sertaneja ganham novos playgrounds

No início do mês, foram entregues mais quatro parques infantis em diversos bairros de Sertaneja. Com as instalações, as crianças moradoras próximas a Praça da Bíblia e dos bairros Jardim das Flores, Primavera e Nova Aurora, já podem se divertir nos modernos e coloridos playgrounds.

Os parques, de concepção temática, possuem cores atrativas e são feitos com polietileno rígido, apresentam maior versatilidade, não soltam pregos, pontas ou farpas, além de serem mais baratos, compondo os mais diferentes brinquedos. Também são mais fáceis de limpar e possuem uma ótima aparência para a criançada, que podem fazer vários tipos de recreação, num mesmo local.

O Prefeito Jamison Donizete tem investido em locais destinados à recreação das crianças, tanto nas escolas como nas praças e bairros. Segundo ele, “não podemos esquecer do lazer das crianças, do brincar e se divertir. Os parquinhos são importantíssimos na infância, garantindo muita diversão e um desenvolvimento saudável para a criançada. Por este motivo, elas precisam apresentar muita segurança e esse tipo de material garante isso. Instalamos parques em Sertaneja e também em Paranagi”, concluiu.

Com a instalações de playgrounds na Praça da Bíblia e nos bairros Primavera, Nova Aurora e Jardim das Flores, Sertaneja leva diversão e entretenimento a todas as crianças, incluindo as de Paranagi.