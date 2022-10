Sertaneja realiza atividades e Jamison vai em busca de recursos

A última semana foi movimentada em Sertaneja. A Fomento Paraná esteve na cidade, na praça central, onde fez a divulgação de novas linhas de crédito para empreendedores informais, MEIs – Microempreendedores Individuais e Microempresas, para obtenção de crédito visando recursos para capital de giro, além de investimentos na implantação, manutenção ou ampliação de seus negócios. A equipe da Fomento Paraná foi recebida pelo Secretário de Administração, Edson Lopes, uma vez que o Prefeito Jamison Donizete estava em viagem de negócios em Curitiba.

Enquanto a Fomento Paraná atuava no município, sendo assistida pelo pessoal da Prefeitura, em outro lado, o Prefeito Jamison percorria os gabinetes de Secretarias de Estado e políticos com base na região, na busca por novos recursos e demandas.

No dia 18 de outubro, Jamison esteve na Secretaria Estadual de Esportes, reunido com o Diretor Walmir Matos, onde apresentou uma série de solicitações para o município. No mesmo dia, Jamison visitou o Diretor do Sedu – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um importante órgão do Governo do Paraná, onde se reuniu com Lúcio Tasso, para mais uma série de demandas para Sertaneja. Na parte da tarde, foi a vez dos deputados eleitos pelo município, Luiz Cláudio Romanelli e Sandro Alex receberem a visita de Jamison. Ele recebeu os cumprimentos dos deputados pela excelente votação que obtiveram no município, com altos índices de desempenho. Jamison solicitou novas reinvindicações para o município de Sertaneja.

“A gente mal acabou uma eleição e já estamos solicitando a contrapartida dos nossos deputados. Em breve teremos novidades”, adiantou. No dia seguinte (19/10), foi a vez de comemorar o Mês do Idoso, com a participação das secretarias de Assistência Social, Secretaria de Esportes, Secretaria da Saúde, através do Nasf. O evento contou ainda com a alegre participação dos alunos da Apae de Sertaneja.

No dia 25 de outubro, foi a vez de receber, no gabinete da Prefeitura, o vice-presidente da VCI, incorporadora do Hard Rock Hotel, na Ilha do Sol, Sr. Bernardo Sperandio, que falou sobre os projetos de expansão do Hotel Hard Rock Ilha do Sol, que serão anunciadas em breve. Participaram da reunião o Engenheiro Neto e o arquiteto Rui, além do vice-prefeito Valdecir Martins, o Galego.

Equipe da Fomento fazendo divulgação de novas linhas de créditos para os empreendedores, a equipe foi recebida pelo Secretário de Administração, Edson Lopes

Equipe da Fomento fazendo divulgação de novas linhas de créditos para os empreendedores, a equipe foi recebida pelo Secretário de Administração, Edson Lopes

Sr. Bernardo Sperandio mostrando projetos do Hard Rock Hotel ao prefeito Jamison

Sr. Bernardo Sperandio mostrando projetos do Hard Rock Hotel

Sr. Bernardo Sperandio mostrando projetos do Hard Rock Hotel ao prefeito Jamison

Nesse mês tiveram palestras, exames médicos entre outras coisas

O evento contou ainda com a alegre participação dos alunos da Apae de Sertaneja

No dia 01 de outubro é comemorado o Dia do Idoso, Sertaneja dedicou o mês de outubro como o Mês do Idoso

Participaram do Mês do Idoso as secretarias de Assistência Social, Secretaria de Esportes, Secretaria da Saúde.

Nesse mês tiveram palestras, exames médicos entre outras coisas

No dia 01 de outubro é comemorado o Dia do Idoso, Sertaneja dedicou o mês de outubro como o Mês do Idoso

No dia 01 de outubro é comemorado o Dia do Idoso, Sertaneja dedicou o mês de outubro como o Mês do Idoso

Participaram do Mês do Idoso as secretarias de Assistência Social, Secretaria de Esportes, Secretaria da Saúde.

Prefeito Jamison e Deputado Estadual Romanelli

Prefeito Jamison visitou o Diretor do Sedu onde se reuniu com Lúcio Tasso

Prefeito Jamison e Deputado Federal Sandro Alex