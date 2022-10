Sertanópolis renova frota

O município de Sertanópolis recebeu dois novos veículos, no último dia 25 de outubro, para a renovação de sua frota. Um deles é uma van minibus, com capacidade para 17 passageiros, mais o motorista, da marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, ano 2022, zero quilômetro, movida a diesel, que será utilizada para o transporte sanitário de pacientes do município.

O novo veículo custou R$ 170 mil por parte do Sesa – Secretaria de Estado da Saúde, além de contrapartida de R$ 105 mil pela Prefeitura de Sertanópolis. O novo veículo tem vários opcionais tecnológicos, como câmera de ré, sensor de estacionamento, tacógrafo, auxiliar de rampa e freio automático de aproximação do carro da frente. O veículo foi adquirido através de recursos do Sesa – Secretaria de Estado da Saúde e da Prefeitura de Sertanópolis.

Outro veículo que também chegou no último dia 25, foi um caminhão da marca Mercedes Benz, modelo Atego 2730, diesel, ano 2022, zero quilômetro, 6 x 4, com cabine estendida. O novo caminhão custou R$ 590 mil e foi adquirido após um pedido dos vereadores Glauco Ghislere e Ercílio Benedito da Silva (Sgto. Ercílio), juntamente com o assessor parlamentar Edson Filho, ao Deputado Estadual Alexandre Curi. O novo caminhão caçamba irá trabalhar na manutenção de estradas rurais e também na sede do município.

Sertanópolis recebeu mais dois veículos, uma van Mercedes Benz com capacidade para 17 passageiros, mais o motorista veio por meio de recursos do Sesa – Secretaria de Estado da Saúde e da Prefeitura de Sertanópolis