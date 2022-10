É grande a expectativa para realização da Primavera Gastronômica

O município de Sertaneja será palco, nos próximos dias 4 a 6 de novembro, da 3ª Primavera Gastronômica. O evento está marcado para o Parque de Festas Massagi Nagano e tem a parceria entre a Prefeitura, Câmara de Vereadores, ajuda do IDR, Governo do Paraná, Turismo Rural, Agriserta com apoio da Terroir Tur UFPR.

Segundo o Prefeito Jamison Donizete, “esta será uma grande oportunidade para as pessoas saborearem pratos típicos do Norte do Paraná. Serão pratos salgados, pratos doces e bebidas como sucos e cervejas artesanais”, comentou.

Haverá ainda a participação de artistas locais e regionais, além de valorizar a cultura local, que é um dos pilares propostos na programação. O Festival Primavera Gastronômica será uma oportunidade para donos de bares e restaurantes impulsionarem seus negócios, compartilharem experiências com parceiros da região, vislumbrando outros negócios, com a valorização da gastronomia com um olhar diferenciado.

No parque de festas, os estabelecimentos e produtores inscritos do município e de várias regiões do Paraná, terão espaço para apresentar e comercializar seus pratos. O evento prevê ainda a realização de atividades para fomentar a gastronomia local, a sustentabilidade dos empreendimentos e o desenvolvimento econômico do município.

“Após a realização do festival, a proposta é promover uma séria de capacitações e consultorias especializadas aos pequenos negócios ligados à alimentação fora do lar, por meio de cursos e programas ligados ao setor rural, com vistas ao turismo regional.

O ambiente terá espaço de exposição de artes locais, além de ser uma ação dentro da extensa programação dos 70 anos do município. Entre os objetivos estão a orientação para os donos de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, visando melhorar a gestão de seus negócios, reduzindo custos de produção e valorizando sua competividade.

Abaixo veja alguns dos pratos e bebidas que terão:

PRATOS SALGADOS PRATOS DOCES BEBIDAS Arroz Carreteiro (Londrina)

Baião de Dois à Sertaneja (Sertaneja)

Canjiquinha à Nossa Moda (Londrina)

Carne de Porco na banha (São Jerônimo da Serra)

Confit de Lombo Cheio (Sapopema)

Cordeiro da Vovó (Sertaneja)

Dobradinha à Sertaneja (Sertaneja)

Espetinho de tilápia La Cabana (Sertaneja)

Filé de tilápia à parmegiana (Londrina)

Grelhado à Sertaneja (Sertaneja)

Linguiça Suína Artesanal (São Jerônimo da Serra)

Moela ao molho com geleia de amora (Assaí)

Obento (Assaí)

Torresmo de rolo (Cornélio Procópio)

Yakissoba com verduras orgânicas (Assaí) Doces típicos japoneses de amora (Assaí)

Pedacinho de amor e sorvetes artesanais (Sertaneja)

Doces (Rolândia)

Suco Artesanal (Sertaneja)

Caldo de Cana (Sertaneja)

Vinhos (Marialva)

Cerveja Artesanal (Londrina)

Cerveja Artesanal (Guarapuava)

Algumas cidades levaram algumas bebidas artesanais, sendo uma delas, a cerveja artesanal

Serão servidos alguns pratos doces, sorvetes artesanais, doces típicos japoneses de amora, etc

Os pratos salgados são de tirar o fôlego e comer sorrindo, alguns exemplos são o delicioso torresmo de rolo e o famoso bentô japonês