Associado de Campo Bonito (PR) ganha meio milhão de reais no sorteio especial de outubro da Poupança Premiada Sicredi

Ação celebra o Dia Mundial da Poupança, comemorado em 31 de outubro. Mais de 150 associados poupadores já foram contemplados pela promoção que segue até dezembro

O morador do município paranaense de Campo Bonito e associado da Cooperativa Sicredi Grandes Lagos PR/SP, Sandro Costa, foi o grande ganhador do prêmio de R$ 500 mil da campanha “Poupança Premiada”, realizada pelo Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro com objetivo de incentivar o planejamento financeiro e o hábito de poupar dos associados. O sorteio especial foi realizado no dia 31 de outubro em celebração ao Dia Mundial da Poupança, e divulgado após a apuração e validação das auditorias internas e externas.

O associado recebeu o cheque simbólico com o prêmio especial na agência de Campo Bonito e celebrou a conquista. “Quando recebi a ligação do gerente da agência não acreditei, demorou para cair a ficha. Estou muito feliz e creio que para cuidar do dinheiro temos que escolher um lugar em que a gente confia e onde as pessoas orientam você, explicam tudo que a gente precisa saber. Por isso, escolhi o Sicredi. Não imaginava ganhar esse prêmio, ele veio em uma hora especial na minha vida e vai me ajudar a concretizar meus sonhos e da minha família”, comemora.

O presidente da Sicredi Grandes Lagos PR/SP, Orlando Muffato, destaca que a campanha fortalece a modalidade mais tradicional entre os brasileiros, a poupança. “É uma grande satisfação partilhar desse momento de alegria com nosso associado. Nos orgulha muito ter sido um associado da cooperativa o ganhador de um dos principais prêmios da campanha deste ano. Parabenizamos o gerente Mateus Lenz e sua equipe por ter oportunizado ao associado essa chance de concorrer. Esse é o nosso propósito: trabalhar para oferecer as soluções mais adequadas ao perfil de nossos associados, aos seus objetivos, com foco na qualidade de vida e sem esquecer do impacto positivo que também geramos em nossas comunidades”, explica Muffato.

Poupar é o primeiro passo da educação financeira

Até setembro, as cooperativas do Sicredi com atuação nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro somavam em carteira de poupança mais de R$ 8,5 bilhões. De acordo com a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França, em uma instituição financeira cooperativa, o investimento em poupança ajuda a fomentar o desenvolvimento social e econômico regional, além de estimular a cultura da poupança constante em todos os seus associados e suas famílias. “Os recursos captados pelas cooperativas do Sicredi incrementam, por exemplo, a contratação de crédito rural e comercial. Esse ciclo virtuoso beneficia diretamente tanto os associados quanto a economia local, além do fator pedagógico em criar o hábito de eco nomizar de forma constante e perene”, comenta.

Campanha entra na reta final: último sorteio é de R$ 1 milhão

Ao todo, a campanha Poupança Premiada Sicredi distribuirá R$ 2,5 milhões em prêmios ao longo de 2022, em sorteios semanais de R$ 5 mil, além do grande sorteio de R$ 1 milhão no fim da promoção, em dezembro. Até agora, mais de 118 milhões de números da sorte da campanha foram gerados e mais de 150 associados foram contemplados no ano.

“O associado poupador participa da campanha de maneira simples e automática. Isso porque a cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado um número da sorte. Os sorteios são realizados pela loteria federal e os associados que optam pela aplicação na modalidade programada, autorizando o débito mensal na conta, ganham números da sorte em dobro”, explica Adriana.

Os cupons e os nomes dos ganhadores da promoção estão disponíveis no site www.sicredi.com.br/promocao/poupancapremiada.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br