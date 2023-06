Espaço Infância será referência social na região

A cidade de Sertaneja está construindo aquele que poderá ser a maior referência na área social da região. O Projeto Espaço Infância irá atuar na proteção e acompanhamento de mais de 110 crianças e adolescentes, com idade entre 06 a 11 anos, diariamente.

A ideia é aproveitar o contra turno escolar e fornecer alimentação, além de atividades esportivas, oficinas como aulas de artesanato, aulas de música e fanfarra, aulas de Educação Física, Capoeira, dança, culinária, atividades voltadas para a memorização e, principalmente, reforço escolar.

O atendimento será feito num moderno prédio que está sendo construída e que deverá ser inaugurado ainda em 2023. O Espaço Infância fica na Rua Rocha Pombo, esquina com Osvaldo Cruz, em Sertaneja e irá atender tanto a cidade como o Distrito de Paranagi. As obras tiveram início e novembro de 2022 e terá um investimento previsto em cerca de R$ 1.620.000. A obra terá aproximadamente 930 m2, com diversas salas, onde serão ministrados os cursos e atividades. O Espaço Infância contará ainda com uma ampla quadra coberta onde serão desenvolvidas atividades esportivas.

Um refeitório irá servir alimentação para as crianças em estado de vulnerabilidade social e, nas outras salas serão desenvolvidas as diversas oficinas previstas dentro do projeto.

A Diretora da Assistência Social, Michelle Pinheiro classifica o projeto como um marco na história de Sertaneja. Segundo ela, “nosso município possui várias crianças e pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade. O Espaço Infância irá garantir novas atividades, reforço escolar e alimentação. Esperamos entregar a obra até o final do ano, dependendo das condições do tempo e dos materiais. Já estamos recebendo material esportivo que serão utilizados no projeto e a pretensão é acolher crianças e adolescentes que necessitem das atividades que o projeto irá proporcionar. Será uma verdadeira revolução na área social, garantindo dignidade e boas condições de apoio para quem mais precisa”, observou.

As obras estão adiantadas e operários trabalham para finalizar a construção.