Cavalgada de São João Batista foi um sucesso

A 2ª Cavalgada do Padroeiro de Florestópolis, São João Batista, em pouco tempo, transformou-se num evento aguardado por todos, com a participação de centenas de cavaleiros, comitivas, amazonas, crianças e pioneiros.

Idealizado por Davi Carvalho, ao lado de amigos incentivadores que não medem esforços para promover a cavalgada que tem o apoio da Igreja Católica, através do Padre Manoel Joaquim. Além de ser um evento marcante, a Cavalgada de São João Batista arrecada alimentos para doação às entidades beneficentes da cidade. Este ano, foram homenageados três “cowboys” raízes: O pioneiro Samuel Baise, além de João Zamparoni e Carlão Boiadeiro, um ícone das cavalgadas e comitivas de Florestópolis

Segundo Davi Carvalho, “só tenho a agradecer a todos nos ajudaram fazer essa festa tão linda, que, em sua segunda edição já mostrou que é um sucesso. Que destacar a importância de nossos patrocinadores, que, sem eles, não disso aconteceria. Tivemos uma boa estrutura, equipe de segurança, a música, comida e acima de tudo, horas agradáveis de confraternização. Temos a certeza que a Cavalgada pegou e que, em 2024, será ainda melhor”, adiantou.

Acima, Pe. Manoel Joaquim deu as bençãos aos participantes. Ao lado, Davi Carvalho e Edson Vizinho, César Thunai e Adriana Goulart.

Receberam homenagens, Samuel Baise, João Zamparoni e Carlão Boiadeiro.