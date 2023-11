Sertaneja resolve problemas nas galerias pluviais e recebe novo veículo

No último dia 31 de outubro, o município de Sertaneja entregou, aos servidores do município, um utilitário da marca Fiat Strada, para ajudar na melhoria do desempenho das tarefas do dia a dia. Estiveram presentes na entrega, o Prefeito Jamison Donizete, o vice Valdecir Martins (Galego) e o Pres. da Câmara, Thales Tavares.

No dia 08, o Prefeito Jamison visitou as obras de melhorias das galerias pluviais que estão sendo construídas numa rua da cidade, onde havia um problema crítico a várias décadas e que, agora, está sendo resolvido. O local era constantemente inundado, devido ao acúmulo de água de chuva. A obra foi realizada por servidores da Prefeitura Municipal, com recursos próprios do município.

O município recebeu um veículo Fiat Strada, que será usado pelos eletricistas.