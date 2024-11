Em Sertanópolis, o acesso ao Wi-fi é grátis

A Prefeitura de Sertanópolis está promovendo a inclusão digital e social por meio do acesso à internet, além de proporcionar momentos de lazer e distração para todos os moradores que frequentam praças públicas e o Lago Tabocó, tradicional cartão postal da cidade. Segundo a Prefeita Ana Ruth, “Essa é uma forma de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população, fornecendo esse serviço que hoje se tornou essencial”, observou. Foram instalados 13 pontos de internet wi-fi livre, com a utilização de dois tipos de equipamentos, nos seguintes locais: Lago Tabocó, com 06 antenas, Praça João XXIII (em frente a Igreja Matriz), Praça da Rodoviária, Praça do Jardim Santa Mônica, Praça é Nossa (Conjunto dos Estados), Praça do Jardim Amâncio Secco e Praça do Jardim Boa Vista. Com exceção do Lago Tabocó, que possui 06 antenas, os demais locais têm todos uma antena cada local. A benfeitoria somente não foi divulgada antes por ser período eleitoral. Portanto, a partir de agora, quando precisar usar seu celular, não há necessidade de consumir seus créditos. Com o wi-fi grátis, você pode fazer e receber ligações, além de navegar nas redes sociais e utilizar todo tipo de aplicativo, sem gastar um tostão.

A Prefeitura de Sertanópolis, através da Prefeita Ana Ruth, disponibilizou wi-fi em várias praças e locais da cidade.

A conexão é aberta, Basta acessar diretamento no seu celular.