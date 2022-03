Equipes da região participam de Futebol Society em Primeiro de Maio

No último dia 06 de março, na Paranatur, em Primeiro de Maio, aconteceu o 1º Torneio de Futebol Society Feminino promovido pela Secretaria de Esportes, através do Secretário Carlos Bola e que contou com a participação de quatro equipes da região: Primeiro de Maio, Sertanópolis, Leópolis e Nantes (SP). Este é o primeiro de muitos eventos que a Secretaria de Esportes de Primeiro de Maio pretende realizar durante o ano.

Para participar, as equipes deviam doar um quilo de alimento não perecível por atleta, que depois foram doados para famílias carentes do município. Sertanópolis foi uma das equipes participantes e contou com o emprenho do Departamento de Desporto e Lazer, através do Diretor Eduardo Parreira e as técnicas Luzia Torres e Natália Coutinho.

A equipe campeã foi Pridema (Primeiro de Maio), tendo Superação Feminina, de Leópolis, como segunda colocada, Sertanópolis em terceiro lugar e Nantes em quarto lugar. Confira as fotos das equipes participantes.

Equipe de Primeiro de Maio, campeã.

Equipe de Leópolis, segundo lugar.