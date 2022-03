Atleta de Alvorada do Sul é convocada pela Seleção de Juniores de Handebol

A atleta Anna Júlia da Silva nasceu, cresceu e começou seu sonho de atleta jogando handebol no município de Alvorada do Sul, ela sempre teve apoio municipal e hoje é atleta do Maringá de Handebol. Ela faz sua estreia na Seleção Brasileira no dia 22 de março, numa competição internacional, na Argentina.

O Prefeito Marcos Pinduca, um incentivador do esporte, juntamente com toda população parabeniza a atleta e estão todos na torcida pelo sucesso de Anna Júlia. É Alvorada do Sul mostrando seu talento também no esporte.