Prefeitura presta homenagem às mulheres de Sertanópolis

Uma ação, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi realizada no Lago Tabocó, em Sertanópolis, no último dia 07 de março. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal de Sertanópolis, através do Departamento de Desporto e Lazer, juntamente com o Departamento de Cultura e Turismo, teve aulas de alongamento e aulão de ritmos, ministrado pelo Professor Zin Osvaldo Santos.

Segundo Eduardo Parreira, diretor de Esportes, “agradecemos a todas as mulheres que estiveram presentes. Procuramos unir, ao mesmo tempo, uma homenagem a elas, com atividades físicas, que é muito importante. Também nossos parceiros e companheiros de trabalho pelo empenho e dedicação”, destacou.