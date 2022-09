Recenseadores do IBGE enfrentam dificuldades para fazer seu trabalho

Nos últimos dias, os recenseadores do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – estão a campo para colher informações sobre o Censo 2022. O censo é realizado a cada 10 anos e, em 2020 não foi possível devido a pandemia. A atualização é importante para colher informações sobre a população, principalmente dados sócios econômicos, como educação, trabalho, saúde, quantidade de pessoas e outras informações.

Segundo o Coordenar do IBGE na região, Flávio Akemi, “pedimos que a população colabore com nosso trabalho e receba o recenseador. O questionário também pode ser respondido pela internet, pelo celular e presencialmente”, solicitou.

A prefeita Ana Ruth Secco ressaltou a importância do Censo 2022. Segundo ela, “depende disso as verbas que vem para o município. Não é nenhuma questão política. Peço que atendam os recenseadores. Eles estarão identificados com uniforme e crachá e qualquer dúvida, pode ser confirmado pelo QR Code”, disse.

Algumas pessoas estão postando nas redes sociais, um Fake News assustando as pessoas, falando que se colocar o dedo, fica gravado, que é urna eletrônica, que pede a intenção de votos. Não é nada disso. É tudo mentira. O censo é importante e sério. Não é perguntado nada sobre intenção de voto, apenas as características dos moradores. O IBGE é um instituto que ajuda os municípios.