Bruno e Soraya Santa Rosa apoiam candidatos em Sertanópolis e Primeiro de Maio

A ex-vereadora de Sertanópolis, Soraya Santa Rosa e o empresário e agricultor de Primeiro de Maio, Bruno Santa Rosa decidiram apoiar Jair Bolsonaro para presidente, Ratinho Júnior para governador, Sérgio Moro para o Senado, Felipe Francischini para o Congresso Nacional e Alex Canziani para a Assembleia Legislativa do Paraná.

Segundo eles, “são pessoas que destinaram recursos para nossas cidades. Sérgio Moro representa a renovação no Senado Federal e se comprometeu em ser um Senador itinerante, que vai estar sempre nos municípios. Outros candidatos nunca sequer passaram por aqui”, criticaram.

Para Deputado Federal, a escolha recai em Felipe Francischini. Ele foi presidente da CCJ do Congresso Nacional e um dos deputados federais mais atuantes no último mandato. Grande companheiro de Sertanópolis e região, Francischini destinou R$ 500 mil para o Programa de Atenção Básica da Saúde. Também conseguiu recursos para asfalto e pavimentação no valor de R$ 562 mil, além de mais R$ 300 mil que já estão empenhados.

Francischini não esqueceu o homem do campo e vai destinar R$ 300 mil para a recuperação de pontes em estradas vicinais. Para as crianças, Francischini aguarda a assinatura de convênios na ordem de R$ 55 mil para aquisição de parques infantis e parques adaptados para cadeirantes e pessoas com deficiência.

Ainda na saúde, em 2018, Francischini destinou 150 mil para a reforma de uma UBS – Unidade Básica de Saúde. No meio ambiente, um caminhão de coleta seletiva de lixo, no valor de R$ 250 mil.

O candidato a deputado estadual Alex Canziani, trouxe a Escola Benedito Biasi Zanin, construída em 2008 e a Supercreche Maria de Lourdes Fernandes. Foi o deputado da educação e inovação. Ele também foi o responsável pelo maior programa de recuperação asfáltica de Sertanópolis e Primeiro de Maio, através do Cindepar. Alex trouxe ainda o Posto do INSS e o asfalto até o Recinto de Rodeios da Apae, que não era asfaltado e causava muitos transtornos quando havia festividades e para locomoção de quem tinha chácaras de lazer às margens da Represa Capivara.

Também foi o responsável pela construção da nova arquibancada do Estádio Éxaro Menck, além de uma grande reforma no Hospital São Lucas, em Sertanópolis. Foi Alex que conseguiu cerca de 2 milhões de reais para ampliação de rede de coleta de esgotos e a primeira parceria público-privada para construção do Conjunto da LCA. E tem muito mais: ônibus escolar, ajuda para a saúde e apoio para as demandas dos municípios.

Grande parte dessas conquistas foram atendidas através de solicitações da ex-vereadora Soraya Santa Rosa e do empresário Bruno Santa Rosa. Foi dessa forma que resolveram apoiar esses candidatos. Segundo Bruno, “pedimos um voto de confiança em Sérgio Moro para Senador, Felipe Francischini para Deputado Federal e Alex Canziani para Deputado Estadual. Com eles, nossos municípios estarão bem representados”, completou.

Já Soraya Santa Rosa não esquece a amizade com Felipe Francischini. “Conheço a muitos anos e tudo que solicitamos tem procurado nos atender, independente de quem seja o prefeito. Ele gosta de Sertanópolis, de Primeiro de Maio, de Bela Vista e toda região. É um político sério, comprometido com seu trabalho. É por isso que estamos apoiando e pedindo o seu voto”, finalizou.

