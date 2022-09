Dia da Árvore é comemorado em Jaguapitã

O município de Jaguapitã sabe da importância do Meio Ambiente e não deixou passar em branco o Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro. As atividades tiveram início no dia 16 de setembro, com o plantio de 20 mudas de árvores, em parceria com a empresa JBS, que foram plantadas pelos alunos da Profa. Luiza e Roberta, do 2º ano da Escola Paulo Freire. Entre as mudas estavam variedades como Liquidamber (árvore da China), Acer, Ipê, Gabiroba, entre outras. A JBS distribuiu lanches para as crianças durante o evento.

No dia 19, o plantio foi feito pelos alunos das CMEIs Creche Cida Nascimento, com os alunos do Infantil 1, 2, 3 e 4, acompanhados pelas professoras. Foi plantada uma árvore de cada sala. Assim, os alunos irão cuidar delas, aguando e evitando a proliferação de ervas daninhas. Cada árvore ganhou um adesivo com o nome de cada turma. O plantio foi feito em frente a Creche Cida Nascimento, para facilitar o cuidado com as árvores.

Pela cidade foram realizados vários outros plantios, principalmente onde foram destocados os troncos velhos de árvores que haviam pelas calçadas, repondo as árvores que foram extraídas por problemas dos mais variados. Foram replantadas 15 mudas das espécies oiti e canelinha.

A Secretaria do Meio Ambiente está atenta para realizar a manutenção constante de árvores no perímetro urbano, bem como a erradicação de árvores que apresentem problemas, como a infestação de pragas e cupins. O município de Jaguapitã possui uma boa cobertura arbórea e vai continuar cuidando do Meio Ambiente de nossa cidade.

Prefeito Gerson junto das crianças com uma muda das muitas árvores que foram plantadas na cidade.