Sicredi Dexis entrega, em Londrina, mais um prêmio da campanha União Solidária

Pelo segundo mês consecutivo, a agência Tiradentes da Sicredi Dexis (novo nome da Sicredi União PR/SP) entregou o prêmio da campanha União Solidária a uma entidade associada. Desta vez, a sorte bateu à porta da Adevilon (Associação dos Deficientes Visuais de Londrina e Região) para alívio dos gestores da entidade que conta apenas com doações para atender cerca de 270 pessoas cadastradas.

A Adevilon participa da campanha, este ano, com projeto de manutenção da entidade, ou seja, pagamentos de despesas fixas. Contemplada, recebeu R$ 3 mil, além de todos os recursos angariados com a venda dos cupons da campanha, que prossegue até dezembro. O comprador do cupom premiado, o eletricista Edison da Silva Ferreira, levou para casa um iPhone. “A gente está tão acostumado a receber ligações de tentativa de golpe que quando recebi o telefonema da agência dizendo que eu tinha ganhado um prêmio, nem acreditei. Imagina, ganhar um iPhone gastando R$ 20,00 e ainda ajudando uma entidade?”, comemorou ele.

Felizes mesmo ficaram os gestores da Adevilon, que contam apenas com recursos do Nota Paraná; a cessão do espaço, pela prefeitura de Londrina, para funcionar; e doações para oferecer atividades terapêuticas e formação de mão-de-obra para os deficientes visuais cadastrados. “Passamos por situações muito tensas, mas aí aparece uma instituição como a cooperativa Sicredi para nos ajudar. Muitas entidades já pensaram em encerrar as atividades, mas graças a essa campanha continuamos de portas abertas”, disse Nilton Martins dos Santos, presidente da Adevilon. O vice-presidente, Rogério Alves dos Santos acrescentou que a cooperativa “ajuda a entidade a chegar onde o Estado, por falta de braços, não consegue chegar”.

Segundo Rogério, a comunidade está bastante receptiva à campanha e até meados de agosto, a Adevilon já havia vendido mais de 500 cupons. Para ajudar nas vendas, a entidade mandou produzir um cartaz com um QRCode que direciona o interessado ao site da campanha, onde ele compra e já cadastra o cupom para concorrer a prêmios.

Como funciona

A campanha União Solidária é realizada pelos Institutos Dexis e Cocamar. Ela consiste em contemplar projetos inscritos por entidades que atuam nos eixos de Assistência Social, Esportes, Cultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Os projetos inscritos são avaliados e, sendo aprovados, as entidades recebem cupons para serem comercializados de forma física ou eletrônica a R$ 10,00 cada um. Quem compra, concorre a prêmios e todo o recurso arrecadado é revertido a cada entidade, de acordo com a venda efetuada, sem qualquer desconto.

Além de ajudar os projetos sociais, quem adquirir um cupom participa de sorteios de prêmios pela Loteria Federal. Nesta edição são, no total, 12 iPhones, 3 Fiats Mob e 6 motos Honda CG Start 160.

As entidades responsáveis pela venda dos cupons premiados ganham prêmios extras: R$ 3 mil no caso dos cupons de iPhones e das motos sorteadas em 31 de agosto e R$ 5 mil para quem vender os cupons contemplados no sorteio final. Além, é claro, dos valores integrais que conseguirem arrecadar com a venda dos cupons.

Na última edição, encerrada em dezembro do ano passado, foram arrecadados R$ 3,46 milhões para 536 entidades, que atendem 774 mil pessoas. Nas quatro primeiras edições a campanha arrecadou R$ 12,2 milhões.

Rogério, Edison e Nilton (pres. Adevilon)