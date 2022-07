Sicredi União PR/SP dá dicas de contratação de seguro de vida

Com o tema ‘Proteja seu maior tesouro’, a Sicredi União PR/SP lançou uma ação voltada para quem fizer contratações de seguro de vida. A cooperativa de crédito entende que o produto é uma ferramenta de proteção financeira familiar, mas que vai além, sendo um gestor de amor. A ação é focada na experiência de compras dos associados, que recebem um gift emotion com o objetivo de gerar emoções positivas na contratação de produtos que as pessoas só acionam em situações indesejáveis.

A contratação do seguro de vida envolve variáveis que precisam ser analisadas antes da tomada de decisão. Quem procura a Sicredi para contratar o produto, logo é orientado a analisar: composição de renda familiar, custos da família, quanto é guardado por mês, quanto é separado para viagens, lazer, saúde e educação dos filhos.

De acordo com o assessor de Produtos e Serviços em Seguros da Sicredi União PR/SP, Renan Batilana Gonçalves, o produto é ofertado considerando o máximo de informações sobre a vida financeira da família. “Com os dados, os associados levantam quanto precisariam deixar mensalmente para os familiares. Assim, sugerimos uma cobertura que garanta no mínimo 24 vezes esse valor, mas de preferência 36 vezes, o que seria um tempo razoável para a família se restabelecer com calma, sem vender bens ou entrar em desespero, caso algo ocorra com o segurado”, explica.

A cooperativa oferece seguros por meio de parceiras como a Icatu e a Mapfre, duas grandes companhias do mercado. Os produtos são personalizáveis e ajustáveis, sendo que as principais coberturas são de morte, morte acidental, invalidez por acidente ou doenças, cobertura para doenças graves – para auxiliar o segurado no tratamento – e cobertura para afastamento temporário acidental, indicado para profissionais autônomos, empresários e profissionais liberais. Além disso, há outras que podem incluir a cobertura para cônjuge e filhos. Quem contrata seguro na cooperativa, participa ainda de sorteio mensal de até R$100 mil.

No caso de ser necessário acionar o valor do seguro, as agências da Sicredi União PR/SP permanecem à disposição para auxiliar segurados e familiares. “Abrimos processos junto à seguradora e acompanhamos tudo do início ao fim. Se o associado preferir, pode entrar em contato diretamente com as seguradoras”, diz Gonçalves.

Mercado

O mercado de seguros de vida vive uma crescente com a pandemia. Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), só de janeiro a março deste ano, o segmento cresceu 26,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na cooperativa, o aumento de contratações possibilitou, segundo Gonçalves, uma maior proteção à base de associados e aos familiares. Ele explica que embora a pandemia tenha provocado mudanças, nos últimos anos com a melhora da saúde pública, aumento da expectativa de vida e o avanço da medicina, o seguro oferece um custo relativamente baixo para coberturas elevadas e garante boa proteção para o associado. “Com produtos moduláveis e acessíveis financeiramente como os nossos e com a entrada da contratação via aplicativo, que ocorrerá em breve, ficará mais fácil a contratação de forma direta.”