Sicredi União PR/SP recebe prêmio nacional de sustentabilidade

A Sicredi União PR/SP foi uma das ganhadoras do Prêmio Eco, que é realizado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil São Paulo (Amcham) e a Revista Época Negócios. Trata-se de um dos maiores reconhecimentos brasileiros a negócios comprometidos com a agenda ESG (meio ambiente, social e governança). A cooperativa foi premiada na categoria ‘Sustentabilidade em produtos e serviços’ com o programa ‘Energia da União’.

A cerimônia foi na semana passada em São Paulo/SP e premiou 28 iniciativas, entre as 108 inscritas, após avaliação de um time de mais de 50 jurados e especialistas. O Eco, que está na 39ª edição, é voltado para empresas de todos os portes, e a Sicredi União PR/SP foi reconhecida junto a projetos da 3M do Brasil, Electrolux, Microsoft Brasil, Suzano, entre outras empresas reconhecidas pela atuação no mercado.

O Energia da União é um programa que financia projetos de energia solar para os associados pessoas físicas e jurídicas. E para incentivar o comércio local, quem adquire o sistema de empresas cadastradas na cooperativa tem acesso a taxas de juros mais baratas com pagamento em até cinco anos. Em contrapartida, os fornecedores destinam um percentual do valor para um programa de educação de crianças e adolescentes, chamado A União faz a Vida.

O programa já financiou mais de 4 mil projetos de energia solar, resultando em uma economia mensal de R$ 3,1 milhões em energia elétrica aos associados – por meio da geração de quase 4 milhões de kWh/mês de energia limpa mensal. São 290 fornecedores cadastrados nas 111 agências da cooperativa no Paraná e em São Paulo.

Para o diretor Walter Silva, a conquista do prêmio é consequência de uma série de iniciativas em prol da sustentabilidade, que envolvem colaboradores, associados e a comunidade. Alguns dos exemplos são as obras em Maringá e Cianorte com tecnologias sustentáveis que deverão garantir certificações internacionais, agências com energia solar, programa de contratação de pessoas com deficiência, e tradução em libras em vídeos e nos atendimentos em agências de Maringá, com futura expansão para outras cidades.