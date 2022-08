Sicredi União PR/SP reúne associados para apresentar indicadores do semestre

Representantes dos mais de 232 mil associados, coordenadores de núcleo da Sicredi União PR/SP participaram de reunião em Maringá na última segunda-feira (dia 25) para a apresentação dos indicadores e objetivos do primeiro semestre. No Galles Centro de Eventos, o encontro contou com a participação de gerentes, diretores e executivos da cooperativa, totalizando mais de 130 pessoas. As prestações de conta estão sendo feitas nas regiões de atuação da cooperativa.

Em Maringá, a reunião foi conduzida pelo presidente Wellington Ferreira, que destacou que a Sicredi União PR/SP é a terceira maior cooperativa de crédito do Brasil, tem 1.350 colaboradores, patrimônio líquido de R$ 772 milhões e atingiu R$ 6,75 bilhões de captação total, R$ 4,9 bilhões de operações de crédito e registrou R$ 47,5 milhões de resultado – até 30 de junho.

Ferreira também apresentou índices de eficiência, inadimplência, cobertura, entre outros. A reunião foi uma oportunidade para apresentar a evolução da atuação em São Paulo: desde que a cooperativa iniciou as atividades lá ao se fundir com uma cooperativa de Limeira, em 2012, o número de associados saltou de 5,5 mil para 66 mil. As operações de crédito aumentaram de R$ 31,8 milhões para mais de R$ 1,1 bilhão e de 6 agências, hoje são 42 no centro e centro-leste do estado.

Os recursos do Plano Safra, ofertados pela cooperativa nas 111 agências do Paraná e São Paulo, também tiveram alta expressiva, passando de R$ 1,35 bilhão na safra 2020/2021 para R$ 1,69 bilhão na safra 2021/2022 e expectativa de atingir R$ 2,07 bilhão na safra atual.

Os associados puderam conhecer ainda o calendário de inaugurações e reinaugurações de agências até meados do ano que vem, o que inclui a nova sede sustentável em Maringá, além dos números da campanha União Solidária, voltada a centenas de entidades de municípios do PR e SP.