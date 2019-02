Administração recupera estrada rural

A administração municipal de Bela Vista do Paraíso está finalizando a adequação, micro bacias e cascalhamento da antiga Estrada do Matadouro, que a 20 anos não recebia um tratamento adequado, provocando inúmeras reclamações das famílias que utilizam aquela via de acesso.

Foram feitos “bigodes” nas laterais da estrada para reter o excesso de água, a estrada foi levantada e recebeu cascalho, que irá permitir o trânsito mesmo em dias de chuvas, o que não acontecia antes. Segundo o Prefeito Edson Vieira Brene, “o mais difícil foi a retirada de algumas árvores, eucaliptos, para permitir a construção dos bigodes e da micro bacia, permitindo que as máquinas trabalhassem. A obra foi iniciada a cerca de 15 dias e esperamos terminar na última semana de fevereiro. O trajeto tem cerca de 3 quilômetros, mas a descida e subida é muito grande, o que dificultava o trânsito em dias de chuva. Estamos resolvendo mais esse problema”, informou.