Cooptaon: Agências da Regional Norte se mobilizam para levar mais conforto à população necessitada

Engajada no propósito de solidariedade, cooperativismo e responsabilidade social, a Sicredi União PR/SP participa, mais uma vez, da edição 2021 do Dia de Cooperar (Dia C), movimento nacional celebrado todo segundo sábado do mês de julho, e que reúne instituições cooperativas de todo o País. Neste ano, a iniciativa tem como lema “Atitudes Simples Movem o Mundo”.

Por meio do #Cooptaon, ação solidária da instituição financeira cooperativa iniciada no mês de maio e que prossegue até agosto, agências Sicredi União nos estados do Paraná e São Paulo já arrecadaram grandes quantidades de alimentos, agasalhos e desenvolvem demais ações em prol de entidades beneficentes das comunidades e regiões onde estão presentes.

Na Regional Norte, a mobilização foi grande e algumas ações estão em andamento. Foram arrecadados milhares de peças de roupas inverno, cobertores, toneladas de alimentos, livros, produtos de limpeza e também incentivo à doação de sangue.

Em Londrina, a agência Ayrton Senna, por exemplo, arrecadou 2.048 peças de roupa e mais de 100 calçados; a agência Santos Dumont arrecadou cerca de 90 cobertores; a agência Bandeirantes optou pela arrecadação de itens de limpeza e higiene; a agência Duque conseguiu arrecadar e doar 200 cobertores e também está em campanha pela doação de sangue; e assim, cada uma das agências da cidade recolhe doações e entrega a uma entidade assistencial.

Nas agências das cidades da região, o empenho também foi grande. Em Bela Vista do Paraíso, foram duas toneladas de roupas, sem contar os mais de 300 pares de calçados, comida, cobertores. “A população é bastante solidária. Isso mostra que juntos podemos aquecer o frio daqueles que precisam”, comenta o gerente da agência, Rosiel Martins.

Em Ibiporã, em parceria com a prefeitura municipal, a agência entregou de mais de 150 cobertores a famílias carentes. A triagem das famílias foi feita por assistentes sociais em parceria com a diretora da Associação de proteção, infância e Família (APMIF).

A agência de Pitangueiras teve o reforço dos comitês e agiu rápido, levando cobertores e um pouco mais de conforto aos mais carentes numa das semanas mais frias do ano. Os moradores carentes de Centenário do Sul contaram com a solidariedade da agência Sicredi da cidade, que conseguiu mobilizar a comunidade e também arrecadar roupas e cobertores. “Foi muito gratificante pode fazer a entregas e saber que as roupas e cobertores fizeram a diferença na vida de pessoas, principalmente em noites tão frias como as que estamos tendo”, comentou o gerente Ramon Marioto Montanha.

Em Cambé, a gerente Ivângela Palermo avisa que a agência continua recolhendo doações de cobertores e alimentos para instituições carentes da cidade. E os colaboradores estão firmes na doação de sangue.

E um recado também para os moradores de Primeiro de Maio. A agência mantém a arrecadação de agasalhos e cobertores em parceria com a igreja católica.

O Dia de Cooperar é o movimento que expressa a força do cooperativismo em prol de transformações sociais. Ele está organizado no formato de iniciativas voluntárias de responsabilidade social, executadas pelas cooperativas brasileiras, com o apoio das unidades estaduais do Sistema OCB. O objetivo é impactar positivamente a vida das comunidades onde as cooperativas estão inseridas e a sociedade como um todo.

Equipe agência Sicredi Alvorada do Sul.