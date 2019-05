Creche Pe. Vicente realiza Feira de Literatura Infantil

Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, data que também homenageia o escritor Monteiro Lobato, autor do clássico Sítio do Pica Pau Amarelo, a diretoria da Creche Pe. Vicente Mariani reuniu cerca de 450 crianças de 3 a 5 anos de todas as escolas do município de Sertanópolis para a realização da I Semana de Literatura Infantil do CEI Padre Vicente Mariani, que aconteceu de 15 a 17 de abril.

Segundo os organizadores, a Diretora Fabiani Messias Nunes, a Orientadora Pedagógica Renata Aparecida Pereira e o Secretário Escolar, Luiz Gustavo Tiroli, “cada turma ficou responsável por uma história infantil, preparando a decoração do ambiente, uma bela apresentação com as crianças vestidas de acordo com os personagens das histórias, finalizando com uma singela lembrancinha do evento. As apresentações contaram com a interação dos alunos das diversas escolas, que puderam visitar e conhecer os trabalhos desenvolvidos por alunos e profissionais da educação ao longo da Semana de Literatura Infantil”, explicaram.

As professoras Malaine Siqueira Costa, Dulce Elena Lopes Oliveira, Ana Cláudia de Souza Machado (Infantil I B), Tatiani Carlos Fidelis, Tatiane Aparecida Olímpio (Infantil II A), Hauanna Guide, Isabely Loyse Ribeiro, Luana Emily Sette (Infantil II B), Geisiane Aparecida Pavanelli (Infantil III A) e Francieli Mendonça (Infantil III B) dividiram os temas para suas turmas: O Patinho Feio, O Coelhinho da Páscoa, A Bela e a Fera, A Branca de Neve e os Sete Anões e o Sítio do Pica Pau Amarelo.

O Dia de Monteiro Lobato, considerado o Patrono da Literatura, tem como objetivo incentivar a leitura entre as crianças, aproximando os alunos do livro infantil, fonte inesgotável de conhecimento e diversão. Participaram as escolas Maria Gomes Teixeira, Luiz Deliberador, São Tomás de Aquino, Benedito Biasi Zanin, CMEI Maria de Lourdes Fernandes, CEI Filadélfia e o Colégio Jean Piaget. Cerca de 20 profissionais da educação estiveram envolvidos com a realização da Semana Cultural do Livro Infantil, visando divulgar os trabalhos desenvolvidos pelas crianças e pelos profissionais da educação, que promoveu o desenvolvimento da qualidade educacional.

As outras escolas do município puderam visitar a I Semana de Literatura Infantil do CEI Padre Vicente Mariani.

Monteiro Lobato foi homenageado pelos alunos com o Sítio do Pica Pau Amarelo.