Eleições para o Conselho Tutelar de Primeiro de Maio

A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio publicou o edital de abertura de processo de escolha em data unificada para os membros do Conselho Tutelar de Primeiro de Maio para o quadriênio 2020/2024. O Edital pode ser acessado no site da prefeitura (www.primeirodemaio.pr.gov.br), no ícone “Concursos”. O processo consistirá em duas fases: Prova escrita classificatória e eliminatória constando de questões objetivas e dissertativas e eleição pelo voto direto dos eleitores do Município.

As inscrições serão realizadas de 15 de maio a 07 de junho de 2019, no horário das 8h30min às 11h00min e 13h00min às 16h00min, observado o horário oficial de Brasília/ DF; na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua Onze, nº. 757 – Centro, ao lado da Secretaria de Educação.

A prova escrita classificatória e eliminatória está prevista para o dia 30/06/2019, com início às 09h00min, em local a ser divulgado através do quadro de Editais da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A eleição está prevista para ser realizada no dia 06/10/2019, das 08h00min às 17h00min, em local que será oportunamente informado através de edital específico.