Moinho Globo é a terceira melhor empresa do Brasil no setor do agronegócio

O Moinho Globo, de Sertanópolis, fabricante das marcas Globo e Famiglia Venturelli, foi escolhido como a terceira melhor empresa para trabalhar no Brasil no setor do Agronegócio, categoria pequenas e médias, conforme ranking inédito da consultoria internacional Great Place To Work (GPTW).

Esta é a primeira edição do ranking setorial agronegócio Great Place to Work, que contou com pesquisas em 56 empresas inscritas, representando 54.799 funcionários. A proposta é destacar a evolução das empresas do setor e reconhecer as organizações que adotam as melhores práticas na gestão de pessoas.

Segundo a vice-presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli, a participação no ranking é motivo de muito orgulho para toda a equipe. “É mais uma conquista importante, significativa, e ficamos muito felizes com esse reconhecimento. O Moinho Globo tem real preocupação e interesse quanto ao bem-estar dos colaboradores e nos empenhamos constantemente na promoção de um ótimo ambiente de trabalho”, garante .

A empresa está também desde o ano de 2010 no ranking das “150 Melhores Empresas do Brasil para Você Trabalhar”, da revista Você S.A.; e desde 2011 no guia “Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil” do Great Place to Work, publicado pela revista Época.

A premiação Melhores do Agronegócio Great Place to Work foi realizada dia 29 de abril, em Ribeirão Preto (SP), no primeiro dia da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola (Agrishow) e o Moinho Globo foi representado por seu presidente, Giancarlo Venturelli, e pelo gerente de Suprimentos, engenheiro agrônomo Rui Marcos Souza.

