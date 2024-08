Investimentos miram melhorias no Saae de Sertanópolis

Um dos setores que vem investindo e melhorando sua estrutura de atendimento, como nunca se viu antes, é o Serviço de Água e Esgotos de Sertanópolis – SAAE. Nos últimos dias foram anunciadas mais algumas melhorias. Entre elas está a construção de mais um reservatório no setor leste, na Avenida Ardo Ernesto Venturelli, próximo ao Recinto de Rodeios da Apae. Na obra serão investidos cerca de R$ 1.650 mil, com recursos próprios do Saae. A nova caixa terá capacidade para 1.200 m3 de água potável e será construída em aço vitrificado, uma tecnologia que garante maior durabilidade e confiança no empreendimento, devido à resistência a corrosões. Dessa forma, possíveis faltas de água do setor, estarão, por muitos anos, reduzidas a eventuais ocorrências, como quebra de bombas, vazamentos de canos e alguma coisa mais, que poderão ser facilmente corrigidos. Com a nova melhorias, cerca de 40% da população da região leste será atendida A previsão de entrega da obra é no mês de abril de 2025. A autarquia também recebeu, na última semana, centenas de tubos para rede de esgoto e águas pluviais. A rede de esgoto será instalada nas ruas Alberto Arrigo, João de Oliveira Santos, Rua das Rosas e Rua Portugal, todas no Jardim Ortega. Não podemos deixar de observar que, na administração anterior, demorarou oito anos para construir uma caixa d’água. Em menos de quatro anos, foram construídos mais um reservatório no Saae e recuperados e restaurados um reservatório metálico e mais um reservatório de concreto. Antes era muita conversa e pouca ação. Agora, os resultados estão aí.

