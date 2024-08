Alvorada do Sul comemora resultado no IDEB

De acordo com o Ministério da Educação, o país alcançou 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental, atingindo a meta definida pelo Governo Federal. O cálculo do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é composto por dados referentes à aprovação dos estudantes (fluxo escolar) e as médias de desempenho nas avaliações. É calculado a partir do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica e varia de 0 a 10, de modo que, quanto melhor o desempenho dos alunos e mais alto o número de aprovados, maior é o IDEB. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o IDEB nacional foi de 6 pontos – um aumento em relação aos 5,8 (em 2021) e 5,9 (em 2019). A meta para esta etapa do ensino, em 2021, era justamente 6. Alvorada do Sul conquistou nota 6,5 e atingiu o maior índice do IDEB da história das escolas municipais. Entre os destaques está a Escola Municipal Semente do Saber, que atingiu sua maior nota dos anos iniciais. No último dia 14 de agosto, o Ministério da Educação divulgou os resultados do índice de desenvolvimento da Educação Básica, no ano de 2023. A taxa de aprovação/fluxo escolar (a porcentagem de alunos que não repetiram de ano em uma escola ou rede de ensino), notas do SAEB, uma prova de português e de matemática, feita por alunos do 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental e por estudantes do 3º ano do Ensino Médio. Dessa forma, o município de Alvorada do Sul fez parte dos municípios que colocaram o Paraná em primeiro lugar entre os estados do Brasil no ranking geral do IDEB. Nos anos iniciais do ensino fundamental, cuja gestão é feita pelos municípios, o Paraná aparece na liderança do IDEB com nota 6,7 pontos. Atingir 6,5 pontos, com um saldo de 25% no índice, é fruto de muito trabalho e esforço coletivo por parte dos professores, equipes pedagógicas, direção, assessorias pedagógicas, núcleo de cooperação pedagógica com os municípios, núcleo regional de Educação de Londrina, SEED (Secretaria de Estado de Educação do Paraná), Programa Educa Juntos, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e parceria entre os pais e muito esforça dos alunos renderam esse excelente resultado.