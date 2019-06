Moinho Globo faz doações para Hospital do Câncer de Londrina e Centro de Educação Infantil de Sertanópolis

No decorrer de toda a sua história, o Moinho Globo sempre se mostrou uma empresa solidária e engajada, ciente de seu papel na construção de uma sociedade melhor. Neste sentido, incentiva o voluntariado entre seus colaboradores e pratica a cultura de doação, colaborando principalmente com entidades de Sertanópolis, onde está sediado. Neste mês de junho, em especial, duas doações muito significativas, decorrentes de renúncia fiscal, foram realizadas em nome da empresa: R$ 32 mil para o Centro de Educação Infantil Filadélfia (Ceifil) de Sertanópolis e R$ 150 mil para o Hospital do Câncer de Londrina.

As entidades beneficiadas foram escolhidas pelo Moinho Globo pela relevância dos serviços prestados, considerando também a conformidade da documentação apresentada. A Ceifil atua em Sertanópolis há 14 anos e hoje atende 147 crianças de até três anos em período integral, contando com 30 funcionários. Já o Hospital do Câncer de Londrina é reconhecido como um dos principais hospitais oncológicos no Estado e recebe pacientes de mais de 220 municípios do Paraná e outros estados. Diariamente são cerca de dois mil atendimentos.

Recursos chegam em boa hora para o Ceifil – A diretora do Ceifil de Sertanópolis, Lucia Zanfrilli Marques de Souza, conta que a doação do Moinho Globo chega em ótima hora e será usada principalmente para aquisição de equipamentos e mobiliários que a creche precisa há bastante tempo, entre eles geladeira, caminhas empilháveis e colchões encapados, além de parte ser empenhada para pagamento de despesas ordinárias. “As doações são muito importantes para que possamos realizar o melhor trabalho e oferecer uma boa estrutura para atender nossas crianças. Essa doação do Moinho Globo deixa clara a consciência social da empresa. A entrada desse recurso é mesmo uma benção de Deus”, afirma Lucia. A doação à Ceifil foi oficializada dia 31 de maio e os recursos imediatamente repassados à entidade via Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Sertanópolis, conforme determina a legislação.

Visita ao Hospital do Câncer – No Hospital do Câncer de Londrina, a doação foi oficializada dia 04 de junho. O presidente do Moinho Globo, Giancarlo Venturelli, e a coordenadora de Marketing, Mariana Venturelli, estiveram pessoalmente no hospital e foram recebidos pelo presidente, Francisco Ontivero, e pela diretora de Ações Estratégicas de Projetos, Mara Rossival Fernandes. Em visita, puderam conhecer parte das instalações do Hospital, que vem passando por constantes ampliações e reformas como forma de seguir atendendo com qualidade diante do aumento do número de pacientes, que cresce anualmente cerca de 11%. “Nós somos muito gratos ao Moinho Globo pela doação deste valor de R$ 150 mil. A colaboração das pessoas e das empresas é o que viabiliza o funcionamento e a constante melhoria do HCL”, frisou Mara Fernandes.

A vice-presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli, reforça que – ao atuar além da sua própria cadeia de valor, seja por meio de ações sociais, doações em produtos ou em valores, como no caso do Ceifil e Hospital do Câncer de Londrina – a empresa reforça seu compromisso em contribuir para uma sociedade mais justa. “Temos muita satisfação em poder ajudar e isso é motivo de orgulho para todos os nossos colaboradores. Nossa empresa é socialmente responsável e, assim vai além de seus próprios muros, considerando também os interesses da comunidade em que está inserida e da sociedade como um todo”, explica.

Entrega simbólica do cheque de R$ 32 mil ao Ceifil

No Hospital do Câncer, o presidente do Moinho, Giancarlo Venturelli, e a coordenadora de Marketing, Mariana Venturelli, foram recebidos pelo presidente, Francisco Ontivero,e pela diretora