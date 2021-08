Concluída reforma da Capela do Cemitério de Sertanópolis

A Capela Ecumênica do Cemitério Municipal de Sertanópolis passou por uma reforma completa, já concluída. O local estava em estado de abandono, com sérios problemas na estrutura do telhado, banheiros e pintura. Foram trocados toda a estrutura do telhado, forro, instalações elétricas e hidráulicas, além do escoamento de águas pluviais no entorno da construção.

O piso recebeu manutenção e também a alvenaria (reboco), que estava danificado. No banheiro, foi feita uma elevação na altura do pé direito, considerada baixa demais, louças e instalações trocadas, bem como melhorias na parte hidráulica. Para finalizar, a capela recebeu uma nova pintura, interna e externa.

Foram investidos R$ 52.174,35 com recursos próprios, sendo que a obra foi iniciada em fevereiro e finalizada em maio deste ano. A partir de agora, a Capela Ecumênica está em condições de uso para os familiares dos entes queridos que faleceram, bem como de toda população.

