Ginásio de Esportes de Sertaneja passa por reforma

Depois de muitos anos com vários problemas, o Ginásio de Esportes de Sertaneja está passando por uma ampla reforma. Para solucionar o problema das goteiras na cobertura, será implantada uma manta protetora. O piso da quadra poliesportiva será totalmente trocado, com acabamento especial.

Essas melhorias eram muito esperadas pelos amantes do esporte amador. Para conferir de perto o andamento das obras, o Prefeito Jamison esteve vistoriando o local. Segundo ele, “a administração tem o apoio da Câmara de Vereadores, de nossa equipe de servidores e do vice-prefeito. Estamos procurando fazer um bom trabalho para que a população receba as melhorias que ela tanto merece. Nossa administração é assim: Menos conversar e mais resultados”, afirmou.

O Ginásio de Esportes foi construído na década de 90 e, desde então, nunca havia passado por uma grande reforma. O trabalho está sendo executado com recursos próprios do município e deve ficar pronto dentro de 90 dias.

Construído há mais de 30 anos, sem nenhuma reforma anterior, o Ginásio de Esportes de Sertaneja terá ampla reforma do teto ao piso.