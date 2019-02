Projeto incentiva à leitura

A Divisão Municipal de Cultura de Bela Vista do Paraíso está implantando o Projeto “A Magia da Leitura”, visando incentivar e estimular o prazer pelo mundo da leitura, levando as crianças a perceberem as imensas possibilidades que existem num texto e tudo que nele está contido de conhecimento, sabedoria e informação.

Elaborado pela Divisão de Cultura, o projeto está sendo executado através da Biblioteca Cidadã Cecília Meireles, onde os alunos, acompanhados pelos seus professores, comparecem todas as quintas-feiras, em horários variados, conforme as necessidades de cada turma participante.

O projeto terá continuidade durante todo o ano letivo de 2019 e envolve todas as escolas municipais. A Profa. Maria Cláudia é uma das incentivadoras do projeto, juntamente com o Departamento Municipal de Educação. Segundo ela, “o objetivo é contribuir para a formação dos alunos para que eles leiam mais e compreendam o que leram, percebendo os elementos e hipóteses que existem no universo da leitura”.

A Biblioteca Cidadã Cecília Meireles fica localizada ao lado da Escola Municipal Alcenira Ribeiro de Castro, no Conj. Mãe Tina. A biblioteca oferece uma diversidade de gêneros literários que atraem os alunos a uma leitura prazerosa e com temas significativos.