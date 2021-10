Segundo sorteio da União Solidária contempla o Ilece, em Londrina

Festiva, como a ocasião pede. Assim foi a entrega dos prêmios do segundo sorteio mensal da campanha União Solidária. A campanha é realizada pelo Instituto Sicredi União PR/SP e Instituto Cocamar. Nas cidades da região norte, tem o apoio do Lions.

Os ganhadores foram a fisioterapeuta Milena Castilho de Moraes de Oliveira, e a entidade vendedora do cupom foi o Ilece (Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais). O Ilece participa da campanha por meio da agência Santos Dumont, em Londrina, onde foi feita a entrega dos prêmios. “Esse momento, para nós, é uma alegria enorme. É um incentivo para que as entidades participem e a comunidade adquira esses cupons, porque com um pouco de cada um, poderemos ajudar muita gente”, comentou a gerente Vânia Pereira.

Milena ganhou um patinete elétrico com a compra de um cupom vendido pelo Ilece. Ela é fisioterapeuta do instituto e diz que tinha duas intenções com a compra: ajudar a entidade, porque acompanha de perto suas necessidades, e também incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ganhar o prêmio não passava por sua cabeça. “Foi um choque. Eu nunca ganho nada e ganhar esse prêmio foi uma surpresa muito agradável”, conta ela.

Na edição deste ano da campanha, a entidade que vende o cupom também ganha R$ 3 mil como prêmio. “Nossa intenção é que esse dinheiro entre no nosso projeto, que é concluir a cobertura da área de entrada do Instituto, onde os pais deixam seus filhos”, conta o presidente da entidade, Rogério Antonio Peruzzatto. A conclusão da cobertura, iniciada com os recursos arrecadados na campanha do ano passado, é o projeto inscrito na campanha deste ano pelo Ilece.

A campanha consiste em contemplar projetos inscritos por entidades que atuam nos eixos de Assistência Social, Esportes, Cultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Os projetos inscritos são avaliados e, sendo aprovados, as entidades recebem cupons para serem comercializados. Quem compra, concorre a prêmios e todo o recurso arrecadado com a venda é revertido a cada entidade, de acordo com a venda efetuada, sem qualquer desconto.

Os prêmios foram adquiridos pelos realizadores da campanha – a cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP e a cooperativa agropecuária Cocamar. A ação atende ao 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade em que as cooperativas atuam, além de estar alinhada, diretamente, com quatro dos Objetivos de Desenvolvido Sustentável: Erradicação da Pobreza, Redução das Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e Parcerias e Meios de Implementação. As duas cooperativas são signatárias do Pacto Global da ONU.

Ao final da campanha, em fevereiro de 2022, serão sorteados três carros Fiat Argo e seis motos Honda CG Start. Mas há prêmios mensais. Já foram sorteados IPhone XR e patinetes. Os próximos sorteios serão de notebooks, smart TVs e bicicletas elétricas. Os cupons poderão ser adquiridos física e eletronicamente, por meio do portal www.campanhauniaosolidaria.com.br.